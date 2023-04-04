Ванамейкер (Wanameker) (Волконская) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванамейкер (Wanameker) (Волконская) Софья

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Место рождения

Paris, France

Дата рождения

02.09.1925

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1918 г.р.
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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1925

Отец: Волконский Пётр

Мать: Волконская Ирина Сергеевна

Paris, France
Развод
1950

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванамейкер Темпл

Чикаго
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванамейкер Темпл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванамейкер Темпл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванамейкер Темпл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1968
The Bahamas
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