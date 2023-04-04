Ванамейкер (Wanameker) (Волконская) Софья
Место рожденияParis, France
Дата рождения02.09.1925
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1925
Отец: Волконский Пётр
Paris, France
Развод
1950
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Чикаго
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ванамейкер Темпл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1968
The Bahamas