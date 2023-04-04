Ванамейкер Темпл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанамейкер Темпл

Ванамейкер Темпл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванамейкер (wanameker) Софья

Чикаго
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванамейкер (wanameker) Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ванамейкер (wanameker) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванамейкер (wanameker) Софья

Смерть
2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close