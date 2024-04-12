Волконская (Рахманинова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Рахманинова) Ирина Сергеевна

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

27.05.1903

Дата смерти

20.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1903

Отец: Рахманинов Сергей Васильевич

Мать: Рахманинова Наталья Александровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
24.09.1924

Муж: Волконский Пётр

Дрезден (Саксония, Германия)
Рождение ребёнка
02.09.1925

Дочь: Ванамейкер (wanameker) Софья

Отец ребёнка: Волконский Пётр

Paris, France
Смерть
20.06.1969
г. Нью-Йорк, США
Похороны
Неизвестно
в Валхалле на клад. Кенсико, шт. Нью-Йорк
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