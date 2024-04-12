Волконская (Рахманинова) Ирина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1903
Дата смерти20.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1903
Бракосочетание
24.09.1924
Муж: Волконский Пётр
Дрезден (Саксония, Германия)
Рождение ребёнка
02.09.1925
Дочь: Ванамейкер (wanameker) Софья
Отец ребёнка: Волконский Пётр
Paris, France
Смерть
20.06.1969
г. Нью-Йорк, США
Похороны
Неизвестно
в Валхалле на клад. Кенсико, шт. Нью-Йорк