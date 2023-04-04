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Рахманинов Сергей Васильевич

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Место рождения

с. Семеново Новгородской губернии

Дата рождения

01.04.1873

Дата смерти

28.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873

Отец: Рахманинов Василий Аркадьевич

Мать: Рахманинова Любовь Петровна

с. Семеново Новгородской губернии
Бракосочетание
29.04.1902

Жена: Рахманинова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
27.05.1903

Дочь: Волконская Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Рахманинова Наталья Александровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Конюс Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Рахманинова Наталья Александровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
28.03.1943
Беверли Хилз, Лос Анжелес, США
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