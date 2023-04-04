Рахманинов Сергей Васильевич
Место рожденияс. Семеново Новгородской губернии
Дата рождения01.04.1873
Дата смерти28.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873
с. Семеново Новгородской губернии
Бракосочетание
29.04.1902
Рождение ребёнка
27.05.1903
Дочь: Волконская Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Рахманинова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Конюс Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Рахманинова Наталья Александровна
Смерть
28.03.1943
Беверли Хилз, Лос Анжелес, США