Рахманинова (Сатина) Наталья Александровна
Место рожденияRussia
Дата рождения26.05.1877
Дата смерти17.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1877
Russia
Бракосочетание
29.04.1902
Рождение ребёнка
27.05.1903
Дочь: Волконская Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Рахманинов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Конюс Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Рахманинов Сергей Васильевич
Смерть
17.01.1951
New York, New York County, NY, United States