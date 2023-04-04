Рахманинова (Сатина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманинова (Сатина) Наталья Александровна

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Место рождения

Russia

Дата рождения

26.05.1877

Дата смерти

17.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1877

Отец: Сатин Александр Александрович

Мать: Сатина Варвара Аркадьевна

Russia
Бракосочетание
29.04.1902

Муж: Рахманинов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1903

Дочь: Волконская Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Рахманинов Сергей Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Конюс Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Рахманинов Сергей Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
17.01.1951
New York, New York County, NY, United States
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