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Лазарь Иванов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

1702 г.р.

Жена

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Иван Алфимов

Мать: Афимья Степанова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.07.1758 ст.

Жена: Василиса Макарова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-9TMC?i=183&cc=1921824 1й брак Невеста из Лопатино
Смерть
1818
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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