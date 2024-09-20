Лазарь Иванов
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Иван Алфимов
Мать: Афимья Степанова
Бракосочетание
18.07.1758 ст.
Жена: Василиса Макарова
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-9TMC?i=183&cc=1921824 1й брак Невеста из Лопатино
Смерть
1818