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Устин Иванов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Иван Алфимов

Мать: Афимья Степанова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1754 ст.

Жена: Прасковья Алексеева

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-89G?i=139&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Устинов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Хавронья Устинова

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1772 ст.

Жена: Анна Абрамова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN1-R7H?i=198&cc=1921824 2й брак, оба вдовые Дата/месяц не записаны
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анастасия Устинова

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Симеон Устинов

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1781 ст.

Дочь: Варвара Устинова

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
15.
Рождение ребёнка
01.07.1784 ст.

Сын: Козьма Устинов

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6.
Рождение ребёнка
11.11.1790 ст.

Дочь: Степанида Устинова

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-K8G?i=5&cc=1921824
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрона Устинова

Мать ребёнка: Анна Абрамова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1808
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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