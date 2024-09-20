Устин Иванов
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Иван Алфимов
Мать: Афимья Степанова
Бракосочетание
23.01.1754 ст.
Жена: Прасковья Алексеева
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-89G?i=139&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Устинов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Хавронья Устинова
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Бракосочетание
1772 ст.
Жена: Анна Абрамова
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GN1-R7H?i=198&cc=1921824 2й брак, оба вдовые Дата/месяц не записаны
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анастасия Устинова
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Симеон Устинов
Мать ребёнка: Анна Абрамова
Рождение ребёнка
04.12.1781 ст.
Дочь: Варвара Устинова
Мать ребёнка: Анна Абрамова
15.
Рождение ребёнка
01.07.1784 ст.
Сын: Козьма Устинов
Мать ребёнка: Анна Абрамова
6.
Рождение ребёнка
11.11.1790 ст.
Дочь: Степанида Устинова
Мать ребёнка: Анна Абрамова
17. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVT-K8G?i=5&cc=1921824
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрона Устинова
Мать ребёнка: Анна Абрамова
Смерть
1808