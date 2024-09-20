Афимья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Степанова

Место рождения

Поречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Поречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
взята со стороны того ж уезду вотчины Абрама Шишмарева из сельца Поречье по отпускной
Рождение ребёнка
1739

Сын: Устин Иванов

Отец ребёнка: Иван Алфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Мина Иванов

Отец ребёнка: Иван Алфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.02.1742 ст.

Муж: Иван Алфимов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених "Иван Анфимов" из Лопатино, невеста «Ксения Стефанова» из Бессменино (это жена брата Симеона)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Лазарь Иванов

Отец ребёнка: Иван Алфимов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1783
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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