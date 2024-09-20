Афимья Степанова
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
взята со стороны того ж уезду вотчины Абрама Шишмарева из сельца Поречье по отпускной
Рождение ребёнка
1739
Сын: Устин Иванов
Отец ребёнка: Иван Алфимов
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мина Иванов
Отец ребёнка: Иван Алфимов
Бракосочетание
21.02.1742 ст.
Муж: Иван Алфимов
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених "Иван Анфимов" из Лопатино, невеста «Ксения Стефанова» из Бессменино (это жена брата Симеона)
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лазарь Иванов
Отец ребёнка: Иван Алфимов
Смерть
1783