Иван Алфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алфимов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Алфим Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Устин Иванов

Мать ребёнка: Афимья Степанова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Мина Иванов

Мать ребёнка: Афимья Степанова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.02.1742 ст.

Жена: Афимья Степанова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених "Иван Анфимов" из Лопатино, невеста «Ксения Стефанова» из Бессменино (это жена брата Симеона)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Лазарь Иванов

Мать ребёнка: Афимья Степанова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1773

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