Иван Алфимов
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Алфим Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1739
Сын: Устин Иванов
Мать ребёнка: Афимья Степанова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мина Иванов
Мать ребёнка: Афимья Степанова
Бракосочетание
21.02.1742 ст.
Жена: Афимья Степанова
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених "Иван Анфимов" из Лопатино, невеста «Ксения Стефанова» из Бессменино (это жена брата Симеона)
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лазарь Иванов
Мать ребёнка: Афимья Степанова
Смерть
1773