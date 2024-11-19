Аксинья (Ксения) Степанова
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
из Негошково?
Бракосочетание
21.02.1742 ст.
Муж: Иван Алфимов
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених "Иван Анфимов" из Лопатино, невеста «Ксения Стефанова» из Бессменино (-это жена Симеона - брата Ивана)
Бракосочетание
07.04.1760 ст.
Муж: Родион Логвинов
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-95X4?i=96&cc=1921824 2й брак, оба вдовые Невеста из Негошково ?
Смерть
Неизвестно