Аксинья (Ксения) Степанова 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксинья (Ксения) Степанова

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.
1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
из Негошково?
Бракосочетание
21.02.1742 ст.

Муж: Иван Алфимов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених "Иван Анфимов" из Лопатино, невеста «Ксения Стефанова» из Бессменино (-это жена Симеона - брата Ивана)
Бракосочетание
07.04.1760 ст.

Муж: Родион Логвинов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-95X4?i=96&cc=1921824 2й брак, оба вдовые Невеста из Негошково ?
Смерть
Неизвестно

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