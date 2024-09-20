Григорий Устинов
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Устин Иванов
Мать: Прасковья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Егорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Селиверст (Сильвестр) Григорьев
Мать ребёнка: Мавра Егорова
Рождение ребёнка
04.05.1787 ст.
Дочь: Пелагея Григорьева
Мать ребёнка: Мавра Егорова
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-93N3?i=351&cc=1921824
Смерть
1814