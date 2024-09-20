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Григорий Устинов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Устин Иванов

Мать: Прасковья Алексеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Егорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Селиверст (Сильвестр) Григорьев

Мать ребёнка: Мавра Егорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1787 ст.

Дочь: Пелагея Григорьева

Мать ребёнка: Мавра Егорова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX8-93N3?i=351&cc=1921824
Смерть
1814
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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