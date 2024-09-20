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Прасковья Алексеева

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1733

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Отец

1680 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Алексей Логинов

Мать: не указана

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
23.01.1754 ст.

Муж: Устин Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-89G?i=139&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1756

Сын: Григорий Устинов

Отец ребёнка: Устин Иванов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Хавронья Устинова

Отец ребёнка: Устин Иванов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анастасия Устинова

Отец ребёнка: Устин Иванов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1775

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