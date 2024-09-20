Прасковья Алексеева
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1775
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Алексей Логинов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1754 ст.
Муж: Устин Иванов
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-89G?i=139&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1756
Сын: Григорий Устинов
Отец ребёнка: Устин Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Хавронья Устинова
Отец ребёнка: Устин Иванов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анастасия Устинова
Отец ребёнка: Устин Иванов
Смерть
1775