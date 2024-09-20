Василиса Макарова
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.07.1758 ст.
Муж: Лазарь Иванов
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-9TMC?i=183&cc=1921824 1й брак Невеста из Лопатино
Смерть
До 1816
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область