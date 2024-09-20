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Василиса Макарова

Место рождения

Воеводино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

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Мать

1710 г.р.

Муж

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
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Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аксинья (Ксения) Иванова Васильева

Воеводино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
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Бракосочетание
18.07.1758 ст.

Муж: Лазарь Иванов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFS-9TMC?i=183&cc=1921824 1й брак Невеста из Лопатино
Смерть
До 1816
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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