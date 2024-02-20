Потримай Илья Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения20.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886
Отец: Потримай Петр Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1912
Дочь: Устиния Ильинична
Мать ребёнка: Евгения Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.08.1913
Сын: Потримай Петр Ильич
Мать ребёнка: Евгения Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.06.1919
Сын: Потримай Иван Ильич
Мать ребёнка: Евгения Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.10.1919
Мать ребёнка: Евгения Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно