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Потримай Илья Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

20.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886

Отец: Потримай Петр Петрович

Мать: Потримай Евдокия Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1912

Дочь: Устиния Ильинична

Мать ребёнка: Евгения Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.08.1913

Сын: Потримай Петр Ильич

Мать ребёнка: Евгения Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Потримай Иван Ильич

Мать ребёнка: Евгения Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.10.1919

Сын: Потримай Александр Ильич

Мать ребёнка: Евгения Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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