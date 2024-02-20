Потримай Петр Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1863
Дата смерти05.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
24.10.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.08.1884
Мать ребёнка: Потримай Евдокия Устиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.06.1886
Мать ребёнка: Потримай Евдокия Устиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Краснокутская Параскева Петровна
Мать ребёнка: Потримай Евдокия Устиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
05.02.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука