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Потримай Петр Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1863

Дата смерти

05.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Потримай Петр Андреевич

Мать: Потримай Феодора Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
24.10.1882

Жена: Потримай Евдокия Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.08.1884

Сын: Потримай Тихон Петрович

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Потримай Илья Петрович

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Краснокутская Параскева Петровна

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
05.02.1920
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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