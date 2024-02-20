Краснокутская (Потримай) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутская (Потримай) Параскева Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Потримай Петр Петрович

Мать: Потримай Евдокия Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Краснокутский Афанасия Дмитриевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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