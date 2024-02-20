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Потримай Тихон Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1884

Отец: Потримай Петр Петрович

Мать: Потримай Евдокия Устиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Потримай Иван Тихонович

Мать ребёнка: Потримай Евдокия Пантелеймоновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911

Жена: Потримай Евдокия Пантелеймоновна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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