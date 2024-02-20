Потримай Евдокия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Евдокия Пантелеймоновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Потримай Иван Тихонович

Отец ребёнка: Потримай Тихон Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1911

Муж: Потримай Тихон Петрович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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