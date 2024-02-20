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Потримай Феодора Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ивченко Христина Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1859

Муж: Потримай Петр Андреевич

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1863

Сын: Потримай Петр Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Нагинайлова Анна Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.11.1871

Сын: Потримай Яков Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.06.1874

Дочь: Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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