Потримай Феодора Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ивченко Христина Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1859
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Нагинайлова Анна Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
24.11.1871
Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.06.1874
Дочь: Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Андреевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно