Потримай Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Яков Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

24.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1871

Отец: Потримай Петр Андреевич

Мать: Потримай Феодора Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.04.1912

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Потримай Татьяна Олимпиевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Татьяна Олимпиевна

Смерть
Неизвестно
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