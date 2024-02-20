(Потримай) Олимпиада Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потримай) Олимпиада Петровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.06.1874

Дата смерти

22.07.1874

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1874

Отец: Потримай Петр Андреевич

Мать: Потримай Феодора Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.07.1874
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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