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Потримай Александр Ильич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

13.10.1919

Дата смерти

30.10.1919

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1919

Отец: Потримай Илья Петрович

Мать: Евгения Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
30.10.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Слабо рожденный
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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