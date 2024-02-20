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Евгения Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.05.1912

Дочь: Устиния Ильинична

Отец ребёнка: Потримай Илья Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.08.1913

Сын: Потримай Петр Ильич

Отец ребёнка: Потримай Илья Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Потримай Иван Ильич

Отец ребёнка: Потримай Илья Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.10.1919

Сын: Потримай Александр Ильич

Отец ребёнка: Потримай Илья Петрович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Илья Петрович

Смерть
Неизвестно
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