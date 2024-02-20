Евгения Андреевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.05.1912
Дочь: Устиния Ильинична
Отец ребёнка: Потримай Илья Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
21.08.1913
Сын: Потримай Петр Ильич
Отец ребёнка: Потримай Илья Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.06.1919
Сын: Потримай Иван Ильич
Отец ребёнка: Потримай Илья Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
13.10.1919
Отец ребёнка: Потримай Илья Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно