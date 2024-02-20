Потримай Иван Ильич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения?.06.1919
Дата смерти28.10.1919
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1919
Отец: Потримай Илья Петрович
Мать: Евгения Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
28.10.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - слабо рожденный
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука