(Потримай) Устиния Ильинична
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения30.05.1912
Дата смерти12.07.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1912
Отец: Потримай Илья Петрович
Мать: Евгения Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
12.07.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука