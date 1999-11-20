Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.01.1927
Дата смерти20.11.1999
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927
Рождение ребёнка
16.06.1947
Сын: Майоров Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Майоров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1949
Дочь: Горбукова (Майорова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Майоров Иван Григорьевич
Старая Синява, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.01.1954
Дочь: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Майоров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
17.11.1955
Отец ребёнка: Майоров Иван Григорьевич
Смерть
20.11.1999