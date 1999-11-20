Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна

Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

06.01.1927

Дата смерти

20.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1927

Отец: Сирчук Иван Кузьмич

Мать: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Майоров Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Майоров Иван Григорьевич

Кременец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
14.02.1949

Дочь: Горбукова (Майорова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Майоров Иван Григорьевич

Старая Синява, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.01.1954

Дочь: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Майоров Иван Григорьевич

Кременец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
17.11.1955

Сын: Майоров Игорь Иванович

Отец ребёнка: Майоров Иван Григорьевич

Кременец, Тернопільська область
Смерть
20.11.1999
Кременец, Тернопільська область

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