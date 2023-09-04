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Сирчук Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сирчук Кузьма

Мать: Сирчук Доминикия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирчук Николай

Мать ребёнка: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна

Ровно, Рівненська область
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Рождение ребёнка
07.04.1925

Дочь: Сирчук (Сирчук) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
06.01.1927

Дочь: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
11.04.1930

Дочь: Зеленкова (Сирчук) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна

Ровно, Рівненська область
Похороны
Неизвестно
Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis

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