Сирчук Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сирчук Кузьма
Мать: Сирчук Доминикия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сирчук Николай
Мать ребёнка: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
портной
Рождение ребёнка
07.04.1925
Дочь: Сирчук (Сирчук) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1927
Дочь: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
11.04.1930
Дочь: Зеленкова (Сирчук) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна
Похороны
Неизвестно
Паневежис, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio apskritis