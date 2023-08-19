Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти12.01.1959
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Рождение ребёнка
07.04.1925
Дочь: Сирчук Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Сирчук Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
06.01.1927
Дочь: Майорова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Сирчук Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
11.04.1930
Дочь: Зеленкова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Сирчук Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сирчук Николай
Отец ребёнка: Сирчук Иван Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель детского сада
Смерть
12.01.1959