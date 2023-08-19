Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна

Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

12.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Корженевский Михаил Климентьевич

Мать: Корженевская Татьяна Ивановна

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
07.04.1925

Дочь: Сирчук Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сирчук Иван Кузьмич

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
06.01.1927

Дочь: Майорова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Сирчук Иван Кузьмич

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
11.04.1930

Дочь: Зеленкова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Сирчук Иван Кузьмич

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сирчук Николай

Отец ребёнка: Сирчук Иван Кузьмич

Ровно, Рівненська область
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель детского сада
Смерть
12.01.1959
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