Корженевский Михаил Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевский Михаил Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корженевский Клим

Мать: Корженевская Катерина

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Сирчук Анна Михайловна

Мать ребёнка: Корженевская Татьяна Ивановна

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазанская Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Корженевская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корженевская Мария Михайловна

Мать ребёнка: Корженевская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибус Наталия

Мать ребёнка: Корженевская Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Ровно, Рівненська область
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