Корженевский Михаил Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корженевский Клим
Мать: Корженевская Катерина
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Сирчук Анна Михайловна
Мать ребёнка: Корженевская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазанская Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Корженевская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корженевская Мария Михайловна
Мать ребёнка: Корженевская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибус Наталия
Мать ребёнка: Корженевская Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно