Корженевская (Теребинская) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевская (Теребинская) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теребинский Иоан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сазанская (Корженевская) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Корженевский Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корженевская (Корженевская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Корженевский Михаил Климентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бибус (Корженевская) Наталия

Отец ребёнка: Корженевский Михаил Климентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
просфорня собора в г.Ровно
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Корженевский Михаил Климентьевич

Ровно, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
Ровно, Рівненська область

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