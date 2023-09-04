Корженевская (Теребинская) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Теребинский Иоан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сазанская (Корженевская) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Корженевский Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корженевская (Корженевская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Корженевский Михаил Климентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибус (Корженевская) Наталия
Отец ребёнка: Корженевский Михаил Климентьевич
Работа или профессия
Неизвестно
просфорня собора в г.Ровно
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Сирчук (Корженевская) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Корженевский Михаил Климентьевич
Смерть
Неизвестно