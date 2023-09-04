Теребинский Иоан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теребинский Иоан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюковская Ирина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корженевская Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник (иерей), преподаватель духовной семинарии
Смерть
Неизвестно
Ровно, Рівненська область
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