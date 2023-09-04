Теребинский Иоан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюковская Ирина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корженевская Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник (иерей), преподаватель духовной семинарии
Смерть
Неизвестно
Ровно, Рівненська область