Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954
Бракосочетание
23.09.1978
Рождение ребёнка
21.06.1979
Дочь: Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Селявкин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1983
Дочь: Селявкина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Селявкин Виктор Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно