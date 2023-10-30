Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна

Место рождения

Кременец, Тернопільська область

Дата рождения

23.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1954

Отец: Майоров Иван Григорьевич

Мать: Майорова Евгения Ивановна

Кременец, Тернопільська область
Бракосочетание
23.09.1978

Муж: Селявкин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
21.06.1979

Дочь: Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Селявкин Виктор Иванович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.01.1983

Дочь: Селявкина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Селявкин Виктор Иванович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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