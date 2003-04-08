Майоров Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1916
Дата смерти08.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1916
Отец: Майоров Григорий
Рождение ребёнка
16.06.1947
Сын: Майоров Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1949
Дочь: Горбукова (Майорова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна
Старая Синява, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.01.1954
Дочь: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1955
Мать ребёнка: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна
Смерть
08.04.2003