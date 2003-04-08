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Майоров Иван Григорьевич

Место рождения

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.06.1916

Дата смерти

08.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1916

Отец: Майоров Григорий

Мать: Майорова Прасковья Семеновна

Стеревнево, Усвятский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Майоров Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна

Кременец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
14.02.1949

Дочь: Горбукова (Майорова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна

Старая Синява, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.01.1954

Дочь: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна

Кременец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
17.11.1955

Сын: Майоров Игорь Иванович

Мать ребёнка: Майорова (Сирчук) Евгения Ивановна

Кременец, Тернопільська область
Смерть
08.04.2003
Кременец, Тернопільська область

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