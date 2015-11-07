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Селявкин Виктор Иванович

Место рождения

Ровно, Рівненська область

Дата рождения

14.01.1952

Дата смерти

07.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: Селявкин Иван Фомич

Мать: Селявкина (Загоруйко) Аэлита Максимовна

Ровно, Рівненська область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-гидротехник
Бракосочетание
23.09.1978

Жена: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1979

Дочь: (Селявкина) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.01.1983

Дочь: Селявкина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
07.11.2015
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
10.11.2015
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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