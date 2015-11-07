Селявкин Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1952
Дата смерти07.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-гидротехник
Бракосочетание
23.09.1978
Рождение ребёнка
21.06.1979
Дочь: (Селявкина) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1983
Дочь: Селявкина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна
Смерть
07.11.2015
Похороны
10.11.2015