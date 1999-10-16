Селявкин Иван Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селявкин Иван Фомич

Место рождения

Province of Voronezh Russia

Дата рождения

20.12.1925

Дата смерти

16.10.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1925

Отец: Селявкин Фома

Мать: Селявкина Агафья

Province of Voronezh Russia
Рождение ребёнка
14.01.1952

Сын: Селявкин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Селявкина Аэлита Максимовна

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
10.06.1955

Сын: Селявкин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Селявкина Аэлита Максимовна

Смерть
16.10.1999
Черновцы, Чернівецька область
Похороны
Неизвестно
Черновцы, Чернівецька область
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