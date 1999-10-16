Селявкин Иван Фомич
Место рожденияProvince of Voronezh Russia
Дата рождения20.12.1925
Дата смерти16.10.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1925
Отец: Селявкин Фома
Мать: Селявкина Агафья
Province of Voronezh Russia
Рождение ребёнка
14.01.1952
Мать ребёнка: Селявкина Аэлита Максимовна
Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
10.06.1955
Мать ребёнка: Селявкина Аэлита Максимовна
Смерть
16.10.1999
Похороны
Неизвестно