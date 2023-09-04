Селявкин Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1925
Сын: Селявкин Иван Фомич
Мать ребёнка: Селявкина Агафья
Province of Voronezh Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селявкина Прасковья
Мать ребёнка: Селявкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селявкин Федор
Мать ребёнка: Селявкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селявкин Николай
Мать ребёнка: Селявкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Селявкина Агафья