Селявкин Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селявкин Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1925

Сын: Селявкин Иван Фомич

Мать ребёнка: Селявкина Агафья

Province of Voronezh Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селявкина Прасковья

Мать ребёнка: Селявкина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селявкин Федор

Мать ребёнка: Селявкина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селявкин Николай

Мать ребёнка: Селявкина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Селявкина Агафья

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