Селявкина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селявкина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селявкина (Селявкина) Прасковья

Отец ребёнка: Селявкин Фома

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селявкин Федор

Отец ребёнка: Селявкин Фома

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селявкин Николай

Отец ребёнка: Селявкин Фома

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селявкина) Мария

Отец ребёнка: Селявкин Фома

Рождение ребёнка
20.12.1925

Сын: Селявкин Иван Фомич

Отец ребёнка: Селявкин Фома

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