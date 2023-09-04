Селявкина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селявкина (Селявкина) Прасковья
Отец ребёнка: Селявкин Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селявкин Федор
Отец ребёнка: Селявкин Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селявкин Николай
Отец ребёнка: Селявкин Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селявкина) Мария
Отец ребёнка: Селявкин Фома
Рождение ребёнка
20.12.1925
Сын: Селявкин Иван Фомич
Отец ребёнка: Селявкин Фома