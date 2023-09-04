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Селявкина Татьяна Викторовна

Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

20.01.1983

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1983

Отец: Селявкин Виктор Иванович

Мать: Селявкина (Майорова) Светлана Ивановна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sherif Jasmin

Отец ребёнка: Mansour Sherif

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
28.11.1989
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Mansour Sherif

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