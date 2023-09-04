Селявкина Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sherif Jasmin
Отец ребёнка: Mansour Sherif
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
28.11.1989
Рождение ребёнка
15.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Mansour Sherif