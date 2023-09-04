Mansour Sherif — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mansour Sherif

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sherif Jasmin

Мать ребёнка: Селявкина Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
15.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявкина Татьяна Викторовна

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