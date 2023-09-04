Mansour Sherif
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Sherif Jasmin
Мать ребёнка: Селявкина Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
15.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селявкина Татьяна Викторовна