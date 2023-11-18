Познякова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Позняков Герасим Самуилов
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Позняков Афиноген Самуилов
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев
Смерть
Неизвестно