Познякова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Позняков Герасим Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Позняков Афиноген Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Рождение ребёнка
1774

Сын: Позняков Никита Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Поздняков Потап Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Поздняков Антон Самуилов

Отец ребёнка: Позняков Самуил Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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