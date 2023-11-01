Поздняков Антон Самуилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Антон Самуилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Поздняков Самуил Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Позднякова Меланья

Мать ребёнка: Позднякова Анна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Позднякова Мария Антоновна

Мать ребёнка: Позднякова Анна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Позднякова Аксинья Антоновна

Мать ребёнка: Позднякова Анна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Позднякова Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Позднякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Анна

Смерть
Неизвестно
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