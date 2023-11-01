Поздняков Антон Самуилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Поздняков Самуил Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Позднякова Меланья
Мать ребёнка: Позднякова Анна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Позднякова Мария Антоновна
Мать ребёнка: Позднякова Анна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Позднякова Аксинья Антоновна
Мать ребёнка: Позднякова Анна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Позднякова Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Позднякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позднякова Анна
Смерть
Неизвестно