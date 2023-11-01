Позднякова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Позднякова Меланья
Отец ребёнка: Поздняков Антон Самуилов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Позднякова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Поздняков Антон Самуилов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Позднякова Аксинья Антоновна
Отец ребёнка: Поздняков Антон Самуилов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Позднякова Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Поздняков Антон Самуилов
Смерть
Неизвестно