Позднякова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Антон Самуилов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Позднякова Меланья

Отец ребёнка: Поздняков Антон Самуилов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Позднякова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Поздняков Антон Самуилов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Позднякова Аксинья Антоновна

Отец ребёнка: Поздняков Антон Самуилов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Позднякова Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Поздняков Антон Самуилов

Смерть
Неизвестно

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