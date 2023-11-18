Позняков Самуил Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Позняков Тимофей Кириллов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Позняков Герасим Самуилов
Мать ребёнка: Познякова Аксинья
Рождение ребёнка
1760
Сын: Позняков Афиноген Самуилов
Мать ребёнка: Познякова Аксинья
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Познякова Аксинья
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Познякова Аксинья
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Познякова Аксинья
Смерть
Неизвестно