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Позняков Самуил Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Позняков Тимофей Кириллов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Позняков Герасим Самуилов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья

Рождение ребёнка
1760

Сын: Позняков Афиноген Самуилов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья

Рождение ребёнка
1774

Сын: Позняков Никита Самуилов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья

Рождение ребёнка
1776

Сын: Поздняков Потап Самуилов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья

Рождение ребёнка
1778

Сын: Поздняков Антон Самуилов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья

Смерть
Неизвестно

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