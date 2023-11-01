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Поздняков Потап Самуилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Позняков Самуил Тимофеев

Мать: Познякова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Стефанида

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Позднякова Мария Потапова

Мать ребёнка: Позднякова Стефанида

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Позднякова Василиса Потапова

Мать ребёнка: Позднякова Стефанида

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Позднякова Авдотья Потапова

Мать ребёнка: Позднякова Стефанида

Рождение ребёнка
1814

Сын: Позняков Иван Потапов

Мать ребёнка: Позднякова Стефанида

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Позднякова Матрена Потапова

Мать ребёнка: Позднякова Стефанида

Смерть
1819
Рождение ребёнка
1832

Сын: Позняков Александр Потапов

Мать ребёнка: Позднякова Стефанида

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