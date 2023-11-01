Поздняков Потап Самуилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Позняков Самуил Тимофеев
Мать: Познякова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Позднякова Стефанида
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Позднякова Мария Потапова
Мать ребёнка: Позднякова Стефанида
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Позднякова Василиса Потапова
Мать ребёнка: Позднякова Стефанида
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Позднякова Авдотья Потапова
Мать ребёнка: Позднякова Стефанида
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Позднякова Стефанида
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Позднякова Матрена Потапова
Мать ребёнка: Позднякова Стефанида
Смерть
1819
Рождение ребёнка
1832
Сын: Позняков Александр Потапов
Мать ребёнка: Позднякова Стефанида