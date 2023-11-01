Позднякова Василиса Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова Василиса Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Поздняков Потап Самуилов

Мать: Позднякова Стефанида

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