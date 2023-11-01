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Позднякова Василиса Потапова
Позднякова Василиса Потапова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Пол
Женский
Отец
Поздняков Потап Самуилов
1776 г.р.
Мать
Позднякова Стефанида
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Поздняков Потап Самуилов
Мать:
Позднякова Стефанида
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