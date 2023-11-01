Позднякова Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Позднякова Мария Потапова
Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Позднякова Василиса Потапова
Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Позднякова Авдотья Потапова
Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Позднякова Матрена Потапова
Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Позняков Александр Потапов
Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов
Смерть
Неизвестно