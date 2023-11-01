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Позднякова Стефанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Потап Самуилов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Позднякова Мария Потапова

Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Позднякова Василиса Потапова

Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Позднякова Авдотья Потапова

Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Позняков Иван Потапов

Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Позднякова Матрена Потапова

Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Позняков Александр Потапов

Отец ребёнка: Поздняков Потап Самуилов

Смерть
Неизвестно

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