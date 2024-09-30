Райккерус (Тамми) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1868
Дата смерти26.08.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Рождение ребёнка
08.04.1889
Дочь: Пумалайнен (Райккерус) Ева Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1891
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1894
Дочь: Раски (Райккерус) Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1897
Дочь: (Райккерус) Анна-Мария Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1901
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Смерть
26.08.1929