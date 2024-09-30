Райккерус (Тамми) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Тамми) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1868

Дата смерти

26.08.1929

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1886

Муж: Райккерус Адам Иванович

Рождение ребёнка
08.04.1889

Дочь: Пумалайнен (Райккерус) Ева Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.1891

Сын: Райккерус Иван Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.06.1894

Дочь: Раски (Райккерус) Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.04.1897

Дочь: (Райккерус) Анна-Мария Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.04.1901

Сын: Райккерус Петр Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.08.1929

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