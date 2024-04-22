Пумалайнен (Райккерус) Ева Адамовна
Место рождения
Дата рождения08.04.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1889
Отец: Райккерус Адам Иванович
Мать: Райккерус Мария Ивановна
Бракосочетание
09.09.1923
Рождение ребёнка
25.06.1924
Дочь: Мария-Айно Адамовна
Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
25.03.1926
Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Иосифович
Рождение ребёнка
28.12.1927
Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Иосифович
Смерть
Неизвестно