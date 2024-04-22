Пумалайнен (Райккерус) Ева Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пумалайнен (Райккерус) Ева Адамовна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

08.04.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1889

Отец: Райккерус Адам Иванович

Мать: Райккерус Мария Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.09.1923

Муж: Пумалайнен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
25.06.1924

Дочь: Мария-Айно Адамовна

Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
25.03.1926

Сын: Пумалайнен Эйно Адамович

Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Иосифович

Рождение ребёнка
28.12.1927

Сын: Пумалайнен Эйно Адамович

Отец ребёнка: Пумалайнен Адам Иосифович

Смерть
Неизвестно
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