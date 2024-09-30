Райккерус Петр Адамович
Место рождения
Дата рождения20.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1901
Бракосочетание
11.11.1928
Рождение ребёнка
24.12.1928
Сын: Райккерус Виктор-Суло Петрович
Мать ребёнка: Райккерус (Руйхи) Елизавета Адамовна
Рождение ребёнка
01.11.1930
Мать ребёнка: Райккерус (Руйхи) Елизавета Адамовна
Рождение ребёнка
07.08.1933
Дочь: (Райккерус) Лилия-Мария Петровна
Мать ребёнка: Райккерус (Руйхи) Елизавета Адамовна
Смерть
Неизвестно