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Райккерус Петр Адамович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

20.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1901

Отец: Райккерус Адам Иванович

Мать: Райккерус (Тамми) Мария Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
11.11.1928

Жена: Райккерус (Руйхи) Елизавета Адамовна

Рождение ребёнка
24.12.1928

Сын: Райккерус Виктор-Суло Петрович

Мать ребёнка: Райккерус (Руйхи) Елизавета Адамовна

Рождение ребёнка
01.11.1930

Сын: Райккерус Иван Петрович

Мать ребёнка: Райккерус (Руйхи) Елизавета Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.08.1933

Дочь: (Райккерус) Лилия-Мария Петровна

Мать ребёнка: Райккерус (Руйхи) Елизавета Адамовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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