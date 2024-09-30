Раски (Райккерус) Екатерина Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раски (Райккерус) Екатерина Адамовна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.06.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1894

Отец: Райккерус Адам Иванович

Мать: Райккерус (Тамми) Мария Ивановна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
02.04.1929

Муж: Раски Александр Моисеевич

Рождение ребёнка
24.01.1931

Дочь: (Раски) Ирья Александровна

Отец ребёнка: Раски Александр Моисеевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.07.1932

Дочь: (Раски) Хилка Александровна

Отец ребёнка: Раски Александр Моисеевич

Рождение ребёнка
24.08.1933

Дочь: (Раски) Мария Александровна

Отец ребёнка: Раски Александр Моисеевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.10.1935

Дочь: (Раски) Эльза Александровна

Отец ребёнка: Раски Александр Моисеевич

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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