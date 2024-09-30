Раски (Райккерус) Екатерина Адамовна
Место рождения
Дата рождения19.06.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1894
Бракосочетание
02.04.1929
Рождение ребёнка
24.01.1931
Дочь: (Раски) Ирья Александровна
Отец ребёнка: Раски Александр Моисеевич
Рождение ребёнка
15.07.1932
Дочь: (Раски) Хилка Александровна
Отец ребёнка: Раски Александр Моисеевич
Рождение ребёнка
24.08.1933
Дочь: (Раски) Мария Александровна
Отец ребёнка: Раски Александр Моисеевич
Рождение ребёнка
21.10.1935
Дочь: (Раски) Эльза Александровна
Отец ребёнка: Раски Александр Моисеевич
Смерть
Неизвестно